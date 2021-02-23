Луганск, 23 февраля. Ветеран Народной милиции Андрей Марочко уверен, что если Киев решит начать очередную военную операцию в Донбассе, то она не будет похожей на войну 2014-2015 годов.

Иностранные военные советники и инструкторы натаскивают военнослужащих ВСУ к уличным боям, что означает подготовку Киева к новому наступлению на республики Донбасса с попыткой захвата крупных городов. Такое предположение высказал в интервью «МК» Ветеран Народной милиции Андрей Марочко. Он также рассмотрел два сценария военных действий.

«Это будет другая война. Война, которая ничего из того, что было в 2014-2015 годах, мы уже не увидим», — заверил журналистов Марочко.

Он считает, что Киев может воспользоваться опытом Карабахской войны, когда Азербайджан застал защитников НКР врасплох. Другой вариант был задействован в свое время в Югославии, когда миротворцы из стран НАТО оказались «волками в овечьей шкуре» и начали захватывать власть, что в итоге обернулось полномасштабной операцией сил Альянса на Балканах.

Подтверждением слов Марочко о фактически неизбежном возобновлении масштабных боев в Донбассе служат регулярные призывы украинских политиков всех уровней к отказу от Минских соглашений. Телеканал «360» на прошлой неделе процитировал высказывание лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который считает признание Минских соглашений признаком капитуляции Украины, чего нельзя допускать.

Но есть на Украине и другие мнения. Федеральное агентство новостей сообщило сегодня, что бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал Зеленского не начинать нового наступления на Донбасс, поскольку это поставит под вопрос само существование Украины как государства.