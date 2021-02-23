Милонов назвал «мелкими фюрерами» лидеров КПРФ, согнавших людей на незаконную акцию

Лидеры КПРФ в своем прогрессирующем безумии все больше превращаются в «мелких фюреров», готовых толкать своих сторонников на преступления. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

23 февраля петербургское отделение КПРФ провело несогласованную массовую акцию возле крейсера «Аврора» на Петроградской набережной. Мероприятие, на котором присутствовало около 100 человек, посетили коммунистические депутаты местного Законодательного собрания — Ирина Иванова и Ольга Ходунова, толкнувшие речь перед собравшимися активистами. Те, в свою очередь, пели военные песни и стояли с плакатами, призывающими «отдать «дворец Ротенберга» трудящимся». За всем этим спокойно наблюдала петербургская полиция, не предпринявшая никаких действий для прекращения правонарушений.

«Сегодня коммунисты сознательно нарушили запрет властей на проведение массовой акции, — заявил Милонов. — И, честно говоря, я считаю, что они просто захотели отпиариться на народном празднике. Ну какое отношение имеет современная КПРФ к Дню защитника Отечества? Да собственно говоря, никакого!»

Депутат убежден, что своей выходкой коммунисты внесли раскол в российское общество.

«23 февраля граждане нашей страны чувствуют сильное единение, — сказал парламентарий. — Люди разных политических взглядов сходятся во мнении, что День защитника Отечества им духовно близок. Но КПРФ даже на этом решила отпиариться! Хорошо, что народу на это безобразие пришло меньше, чем состоит в первичной ячейке членов партии коммунистов! И здорово, что они решили не поддерживать лидеров в их безумии и остались со своими товарищами, друзьями и семьями отмечать великий праздник».

Собеседник ФАН убежден, что в КПРФ наступил кризис идей.

«Иначе как объяснить ее стремительную радикализацию? — спрашивает Милонов. — А появление этих мелких фюреров вроде Валерия Рашкина? Коммунисты все больше превращаются в маргиналов, уходя с площадок, на которых ведется цивилизованная дискуссия, предпочитая их незаконным уличным активностям. Потому их партию больше и не поддерживают!»

Депутат подметил, что КПРФ опустилась уже до того, что начала перенимать лозунги навальнистов.

«К сожалению, это уже не первый раз, когда коммунисты объединяются с европейскими и американскими агрессорами против нашей страны, — вздохнул парламентарий. — Но должен сказать, что лучшая оценка их сегодняшним потугам возле «Авроры» была дана рядовыми членами КПРФ, которые решили ее проигнорировать и не пошли за радикалами и полусумасшедшими Рашкиными».

Ранее ФАН писал о том, как Милонов ответил Жириновскому на его призыв ограничить предельный вес для россиян.