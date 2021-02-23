Почему напряженность между Турцией и Грецией в Эгейском море вновь обострилась

Источники в Министерстве обороны Турции сегодня сообщили об инциденте в Эгейском море. Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому судну TCG Çeşme, после чего один из истребителей сбросил ИК-ловушку на расстоянии двух морских миль от турецкого корабля.
Причиной инцидента стали разногласия между двумя странами по поводу разрешения на проведение исследований в международных водах на севере Эгейского моря. Соответствующие работы Анкара намерена проводить в регионе до 2 марта.
Стоит отметить, что инцидент произошел накануне, однако известно о нем стало лишь сегодня.
EGE'DE YUNAN PROVOKASYONU— 24 TV (@yirmidorttv) February 23, 2021
4 Yunan uçağı TCG Çeşme gemisini chaff fişeği atarak taciz etti. MSB kaynakları gerekli karşılığın verildiğini açıkladı pic.twitter.com/jsTZy7fFkO
В чем причина?
По мнению греческой стороны, Турция нарушила международное право, объявив о намерении вести гидрографические исследования в территориальных водах Греции. Афины заявили, что уведомление NAVTEX 0122/21, выпущенное 22 февраля прибрежной станцией в Измире, является незаконным. Греческие власти утверждают: турецкая сторона не имеет полномочий выдавать NAVTEX суднам для гидрографических работ в этом районе.
Область исследования турецкой стороны находится в семи милях от островов Лемнос и Айос-Эфстратиос и примерно в 10 милях к востоку от острова Скирос. Афины отмечают, что, хотя судно работает в международных водах, полномочия на выдачу Navtex в этой части Эгейского моря принадлежат Греции.
Турецкая же сторона уверена, что работа корабля не включает исследования дна океана.
«Это полностью соответствует Бернскому соглашению 1976 года», — заявили турецким СМИ источники в Анкаре в ответ на аргументы греческой стороны.
Как ответила Анкара
Комментируя инцидент, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна часто сталкивается с подобным поведением греческих ВВС.
«Это произошло вчера. Турецкие вооруженные силы в связи с произошедшим инцидентом уже дали необходимый ответ греческой стороне», — заявил министр.
❝Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 23, 2021
Milli Savunma Bakanı Akar'dan #Yunanistan'a ait savaş uçaklarının 'TCG Çeşme' gemisine tacizine ilişkin açıklama https://t.co/WcCPCq6l2H pic.twitter.com/QVaskeAbil
Министр отметил, что корабль был безоружным и вел научно-исследовательскую работу с целью изучения сейсмической ситуации в регионе.
Обычное дело и 237 «воздушных боев»
Подобные «столкновения» между турецкими и греческими ВВС и ВМФ стали обычным делом за последние несколько десятилетий. Так как между Анкарой и Афинами временами возникают политические разногласия относительно территориальных границ и споры об экономических зонах, турецкие и греческие истребители часто преследуют друг друга в воздухе над Эгейским и Средиземным морями. Последнее из таких событий произошло в августе прошлого года.
Тогда турецкие СМИ сообщали, что в очередном «воздушном бою» греческому истребителю не удалось уйти от преследовавшего его турецкого F-16.
Позже Турция рассказала, что перехватила шесть истребителей F-16 ВВС Греции в небе над Средиземным морем.
«27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого Турцией было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион», — говорилось в сообщении министерства обороны Турции.
Подобные «воздушные дуэли» с начала нулевых происходят по несколько раз в год. Пик преследований турецких и греческих ВВС пришелся на 2009-й. Тогда между пилотами двух стран произошло 237 «столкновений», в 2010-м — 13, в 2011-м — 16. Между тем в 2006 году в одном из таких «воздушных боев» два истребителя F-16 столкнулись в прямом смысле. Самолеты разбились, пилотам удалось катапультироваться и спастись.
Впрочем, к 2013 году инциденты сошли на нет.
Обстановка
В последние месяцы Анкара и Афины переживали серьезное напряжение из-за поисков энергоресурсов турецкими судами в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона обвиняет Турцию в нарушении своих территориальных вод, в то время как турецкая сторона считает эти воды частью своего шельфа и обвиняет Афины в присваивании чужой акватории.
С целью решения этих разногласий после пятилетней паузы Греция и Турция все-таки решили возобновить диалог, что помогло снизить напряжение. 25 января стороны встретились в Стамбуле для обсуждения проблем в рамках предварительных переговоров. Встреча продлилась несколько часов, и две страны, находящиеся в разногласиях по ряду давних вопросов, включая протяженность своих континентальных шельфов, согласились продолжить беседу в Афинах.