Почему напряженность между Турцией и Грецией в Эгейском море вновь обострилась

Источники в Министерстве обороны Турции сегодня сообщили об инциденте в Эгейском море. Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому судну TCG Çeşme, после чего один из истребителей сбросил ИК-ловушку на расстоянии двух морских миль от турецкого корабля.

Причиной инцидента стали разногласия между двумя странами по поводу разрешения на проведение исследований в международных водах на севере Эгейского моря. Соответствующие работы Анкара намерена проводить в регионе до 2 марта.

Стоит отметить, что инцидент произошел накануне, однако известно о нем стало лишь сегодня.

EGE'DE YUNAN PROVOKASYONU



4 Yunan uçağı TCG Çeşme gemisini chaff fişeği atarak taciz etti. MSB kaynakları gerekli karşılığın verildiğini açıkladı pic.twitter.com/jsTZy7fFkO — 24 TV (@yirmidorttv) February 23, 2021

В чем причина?

По мнению греческой стороны, Турция нарушила международное право, объявив о намерении вести гидрографические исследования в территориальных водах Греции. Афины заявили, что уведомление NAVTEX 0122/21, выпущенное 22 февраля прибрежной станцией в Измире, является незаконным. Греческие власти утверждают: турецкая сторона не имеет полномочий выдавать NAVTEX суднам для гидрографических работ в этом районе.

Область исследования турецкой стороны находится в семи милях от островов Лемнос и Айос-Эфстратиос и примерно в 10 милях к востоку от острова Скирос. Афины отмечают, что, хотя судно работает в международных водах, полномочия на выдачу Navtex в этой части Эгейского моря принадлежат Греции.

Турецкая же сторона уверена, что работа корабля не включает исследования дна океана.

«Это полностью соответствует Бернскому соглашению 1976 года», — заявили турецким СМИ источники в Анкаре в ответ на аргументы греческой стороны.

Как ответила Анкара

Комментируя инцидент, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна часто сталкивается с подобным поведением греческих ВВС.

«Это произошло вчера. Турецкие вооруженные силы в связи с произошедшим инцидентом уже дали необходимый ответ греческой стороне», — заявил министр.

❝Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi❞



Milli Savunma Bakanı Akar'dan #Yunanistan'a ait savaş uçaklarının 'TCG Çeşme' gemisine tacizine ilişkin açıklama https://t.co/WcCPCq6l2H pic.twitter.com/QVaskeAbil — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 23, 2021

Министр отметил, что корабль был безоружным и вел научно-исследовательскую работу с целью изучения сейсмической ситуации в регионе.

Обычное дело и 237 «воздушных боев»

Подобные «столкновения» между турецкими и греческими ВВС и ВМФ стали обычным делом за последние несколько десятилетий. Так как между Анкарой и Афинами временами возникают политические разногласия относительно территориальных границ и споры об экономических зонах, турецкие и греческие истребители часто преследуют друг друга в воздухе над Эгейским и Средиземным морями. Последнее из таких событий произошло в августе прошлого года.

Тогда турецкие СМИ сообщали, что в очередном «воздушном бою» греческому истребителю не удалось уйти от преследовавшего его турецкого F-16.

Позже Турция рассказала, что перехватила шесть истребителей F-16 ВВС Греции в небе над Средиземным морем.

«27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого Турцией было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион», — говорилось в сообщении министерства обороны Турции.

Подобные «воздушные дуэли» с начала нулевых происходят по несколько раз в год. Пик преследований турецких и греческих ВВС пришелся на 2009-й. Тогда между пилотами двух стран произошло 237 «столкновений», в 2010-м — 13, в 2011-м — 16. Между тем в 2006 году в одном из таких «воздушных боев» два истребителя F-16 столкнулись в прямом смысле. Самолеты разбились, пилотам удалось катапультироваться и спастись.

Впрочем, к 2013 году инциденты сошли на нет.

Обстановка

В последние месяцы Анкара и Афины переживали серьезное напряжение из-за поисков энергоресурсов турецкими судами в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона обвиняет Турцию в нарушении своих территориальных вод, в то время как турецкая сторона считает эти воды частью своего шельфа и обвиняет Афины в присваивании чужой акватории.

С целью решения этих разногласий после пятилетней паузы Греция и Турция все-таки решили возобновить диалог, что помогло снизить напряжение. 25 января стороны встретились в Стамбуле для обсуждения проблем в рамках предварительных переговоров. Встреча продлилась несколько часов, и две страны, находящиеся в разногласиях по ряду давних вопросов, включая протяженность своих континентальных шельфов, согласились продолжить беседу в Афинах.