Сергей Бурунов — это современный Луи де Фюнес. Колонка Вадима Манукяна

В середине февраля на экраны страны вышел фильм «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли. На одном из показов этой картины побывал эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян. Впечатлениями от увиденного он делится в рамках своей традиционной авторской колонки.

Фильм «Родные», на мой взгляд, это настоящее явление. Соглашусь с Сергеем Буруновым, который в одном из интервью сказал о том, что это кинотворение является одним из самых мощных в его карьере. Это уже не просто комедия. Перед нами настоящее международное творение, которое достойно наград фестивалей. Впервые в кино снялась певица Монеточка, по-новому раскрылась Ирина Пегова. Восходящая звезда экрана Семен Трескунов утвердился в этом статусе. Ну и конечно, новое появление на большом экране Сергея Шакурова стоит отдельного упоминания. Удивительное переплетение комедии и серьезной драмы о том, как важно не откладывать свою заветную мечту на потом. После киносеанса зрители выходили из зала в атмосфере гробового молчания. Обычно после просмотра люди начинают делиться своими впечатлениями от увиденного, а здесь никто и слова не мог вымолвить. Настолько все были под впечатлением от увиденного.

А еще именно после этого фильма я могу со всей ответственностью сказать о том, что Сергей Бурунов — это современный Луи де Фюнес. Ошибочно полагать, что Фюнес брал зрителей только своим комикованием. Тот Луи де Фюнес, который прославился на весь мир, появился не в возрасте 31 года в «Барбизонском искушении» 1945 года, а в фильме «Не пойман, не вор» 1958 года. Да, первая настоящая слава пришла к Луи только в возрасте 44 лет. За его плечами была уже добрая сотня проходных ролей в фильмах больших и не очень. С 1949 по 1955 год он снимался в 10–20 фильмах в год. Ну а золотым веком Фюнеса можно считать момент, когда Луи наконец-то остепенился и с его участием выходило не более четырех фильмов в год. Это произошло уже в 60-е. Именно тогда вышли «Фантомасы», «Жандармы», «Разиня», «Оскар», «Большая прогулка» и многие другие шедевры с участием Луи. Ну а по-настоящему глубоким актером Луи де Фюнес стал уже в 70-х, когда он начал появляться в кино раз в год. В те годы на экраны вышел «Человек-оркестр», а также Фюнес запомнился блистательной ролью Дона Саллюста в «Мании величия» и «Приключениями раввина Якова». В 1974-1975 годах у Луи случился перерыв в карьере из-за резкого ухудшения здоровья. Однако его возвращение на экраны было триумфальным в картине «Крылышко или ножка». Последние кинороли Фюнеса — это настоящие шедевры. Их Луи подарил зрителям уже в 80-е. Его Гарпагон в фильме «Скупой» был просто великолепен. А вершиной кинокарьеры Фюнеса я считаю его роль Клода Ратинье в фильме «Суп с капустой». Там блистательная комедия прекрасно перемешана с настоящей драмой. По подаче это удивительная глубина и яркая палитра эмоций.

Именно «Суп с капустой» Фюнеса я могу сравнить с фильмом «Родные» с участием Сергея Бурунова. Но если к Луи в 44 пришел первый громкий успех, то у Бурунова за месяц до этого возраста случился пик карьеры. Однако, подобно Фюнесу, очень долго Сергей шел к своему успеху. Появившись в 22 года в эпизодической роли в «Сочинении ко Дню Победы», он зрителям практически не запомнился и потом долгие четыре года вообще не снимался и искал себя. Через четыре года Бурунов поступил в труппу «Театра сатиры», где тоже не смог закрепиться. После ухода из театра он начал много и часто сниматься в фильмах и сериалах и так же, как Луи де Фюнес, довел свой список ролей до 100, когда, наконец, количество переросло в качество. В это же время Сергей стал настоящим мастером дубляжа. Он подарил свой голос Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппу и многим другим звездам Голливуда. В возрасте 31 года Сергея Бурунова наконец замечают благодаря участию в шоу Первого канала «Большая разница». Помните, именно в этом возрасте Луи де Фюнес впервые снимается в кино. В «Большой разнице» Бурунов провел 4,5 года и запомнился массой смешных пародий. Затем снова затишье и еще пара проектов на телевидении. И только в возрасте 39 лет он впервые становится по-настоящему востребованным, любимым и узнаваемым благодаря фильму и сериалу «Полицейский с Рублевки». С этого момента он начинает сниматься только в заметных телевизионных и кассовых кинопроектах: «Содержанки», «Ивановы-Ивановы», «Мылодрама», «Домашний арест», «Глубже!», «Последний богатырь». Однако фильм «Родные» и выходящая аккурат к 44-летию Сергея Бурунова картина «Пара из будущего» — это уже проекты качественно иного уровня. Они изначально формируются под звезду первого плана, которой уже сейчас стал Сергей.

Мы с Буруновым ровесники, и мне все эти годы было очень приятно следить за его становлением. Начиная с «Большой разницы» я скрестив пальцы болел за его успех. Рад, что он успел раскрыться и обрести настоящую популярность раньше Луи де Фюнеса, несмотря на то, что их судьбы удивительно похожи. Да и в плане таланта им наверху отмерили одинаково. Звездная болезнь, судя по всему, обошла Бурунова стороной, и это обнадеживает. Остается надеяться, что впереди Сергея ждет международная слава, к которой он сам, судя по интервью, не стремится. Однако именно к таким людям она и приходит.