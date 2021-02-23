В Идлибе при поддержке ЦПВС начал работу новый гуманитарный коридор

Жители провинции Идлиб покидают районы, занимаемые турецкой армией и протурецкими группировками. Гуманитарный коридор для безопасного перемещения мирного населения был открыт между городами Тарнаба и Серакиб. Этого удалось достичь при сотрудничестве сирийского правительства и российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

На выходе из коридора развернута мобильная клиника. Сотрудники Красного Полумесяца и экипажи карет скорой помощи несут круглосуточное дежурство в районе.

Губернатор Идлиба Мухаммад Наттуф сообщил, что сперва все прибывшие жители направляются в центры временного проживания, где получают доступ к пище, питьевой воде и чистым кроватям.

Тем временем протурецкие группировки препятствуют оттоку населения на контролируемые Дамаском территории. Это достигается за счет установки контрольно-пропускных пунктов на дорогах, ведущих к коридору Тарнаба — Серакиб.

Правительство Сирийской Арабской Республики (САР) регулярно организует гумкоридоры, позволяющие сирийскому населению свободно переместиться в освобожденные районы. Как правило, это происходит во время перемирий.

Периодически эти участки подвергаются атакам: боевики обстреливают коридоры, препятствуя эвакуации мирного населения с подконтрольных им территорий.

На освобожденных же правительственными силами землях продолжается восстановление объектов жизнеобеспечения, школ, сельскохозяйственных и промышленных районов. Официальные власти обеспечивают подвоз продовольствия местным жителям и циркуляцию транспорта.