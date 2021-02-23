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Иран

Шаткий мир: Южная Корея обещает разморозить часть активов Ирана

Сеул обещает разморозить деньги Ирана

Южная Корея вернет Тегерану миллиарды долларов, заблокированные из-за американских санкций. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Такое решение выглядит своеобразным прогрессом на промежуточном этапе конфронтации из-за захвата корейского танкера.

В свою очередь пресс-служба иранского Центрального банка (ЦБ) сообщила подробности достигнутых договоренностей. Накануне управляющий ЦБ Ирана Абдольнассер Хеммат встретился с послом Южной Кореи Рю Чжон-Хеном, чтобы обсудить условия передачи и расходования замороженных активов страны.

Стороны обсудили вопрос возврата денежных средств, замороженных Южной Кореей.

«Сеул готов принять необходимые меры для использования всех иранских банковских ресурсов в Южной Корее, и никаких ограничений на этот счет нет», —процитировала пресс-служба иранского Центробанка слова чиновника.

Конфликт между Ираном и Южной Кореей

Сеул обещает разморозить деньги Ирана

Нынешняя договоренность была достигнута после конфликта с задержанием танкера из Южной Кореи. Бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 4 января остановили в Аденском заливе судно Hankuk Chemi, которое следовало в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 7 200 тоннами нефтепродуктов.

Тегеран мотивировал действия «экологической угрозой», которую представлял собой танкер. Сеул, в свою очередь, потребовал доказательств по этому поводу. В конечном итоге судно было направлено в порт Бендер-Аббас вместе с экипажем.

После захвата власти Южной Кореи отправили в Аденский залив эсминец «Чхве Ен» с отрядом спецназа.

В ответ КСИР провел парад с участием более 700 кораблей и катеров. По официальной версии, маневры были приурочены к годовщине гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. После этого в Иран направилась группа дипломатов из Южной Кореи.

Предпосылкой к конфликту стала блокировка денежных средств, принадлежащих Ирану. В сентябре 2019 года Industrial Bank of Korea и Woori Bank заморозили около 7 млрд долларов, которые Сеул должен был перечислить Тегерану за поставку нефти. Корейская сторона отказалась платить, сославшись на санкции, введенные Вашингтоном летом 2019 года. В число запретов вошли ограничения на покупку нефти у Ирана.

Разрядка

Сеул обещает разморозить деньги Ирана

Арест судна стал пиком напряженности между странами. Официальный Тегеран вел переговоры о размораживании счетов на протяжении всего 2020 года. В мае Абдольнассер Хеммат обвинил южнокорейские банки в том, что они не дают использовать деньги для закупки питания и лекарств, не запрещенных Вашингтоном. А в июне иранские власти пригрозили передать дело в Международный суд.

За две недели до вступления Джо Байдена в должность президента США Иран обратился к Южной Корее с запросом о разблокировке 1 млрд долларов на закупку медоборудования и 10 млрд долларов на приобретение вакцины против коронавируса.

Разрядка наступила только теперь. После беседы с послом Южной Кореи глава Центробанка Ирана встретился с послом Японии.

«Было предложено использовать иранские активы в Японии для покупки вакцины от коронавируса. Хеммати сказал, что друзьям нужно стараться развивать сотрудничество независимо от политического давления. Япония должна взять инициативу по передаче иранских активов», — сообщила пресс-служба правительства Ирана.

Сейчас Тегеран планирует передачу первого миллиарда долларов. Между тем в Южной Корее заявляют, что Сеул еще проведет консультации с «родственными странами», в число которых входят все те же Соединенные Штаты.

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