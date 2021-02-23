Шаткий мир: Южная Корея обещает разморозить часть активов Ирана

Южная Корея вернет Тегерану миллиарды долларов, заблокированные из-за американских санкций. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Такое решение выглядит своеобразным прогрессом на промежуточном этапе конфронтации из-за захвата корейского танкера.

В свою очередь пресс-служба иранского Центрального банка (ЦБ) сообщила подробности достигнутых договоренностей. Накануне управляющий ЦБ Ирана Абдольнассер Хеммат встретился с послом Южной Кореи Рю Чжон-Хеном, чтобы обсудить условия передачи и расходования замороженных активов страны.

ایران و کره جنوبی در خصوص انتقال منابع ارزی ایران توافق کردند



رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران، در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند. pic.twitter.com/655bp8jQir — Puya (@Rahmanipour1) February 22, 2021

Стороны обсудили вопрос возврата денежных средств, замороженных Южной Кореей.

«Сеул готов принять необходимые меры для использования всех иранских банковских ресурсов в Южной Корее, и никаких ограничений на этот счет нет», —процитировала пресс-служба иранского Центробанка слова чиновника.

Конфликт между Ираном и Южной Кореей

Нынешняя договоренность была достигнута после конфликта с задержанием танкера из Южной Кореи. Бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 4 января остановили в Аденском заливе судно Hankuk Chemi, которое следовало в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 7 200 тоннами нефтепродуктов.

Тегеран мотивировал действия «экологической угрозой», которую представлял собой танкер. Сеул, в свою очередь, потребовал доказательств по этому поводу. В конечном итоге судно было направлено в порт Бендер-Аббас вместе с экипажем.

???? تصاویر هوایی از کشتی کره‌ای؛ دقایقی قبل از توقیف#توقيف_كشتی pic.twitter.com/sCOvRIEu14 — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2021

После захвата власти Южной Кореи отправили в Аденский залив эсминец «Чхве Ен» с отрядом спецназа.

South Korea has dispatched a guided missile destroyer (ROKS Wang Geon) towards the Strait of Hormuz. The move comes after Iran said it had seized the South Korean tanker Hankuk Chemi for 'polluting'. Wang Geon was patrolling in the Gulf of Aden, pic.twitter.com/Oe0KyPIfs2 — Hans de Vreij (@hdevreij) January 4, 2021

В ответ КСИР провел парад с участием более 700 кораблей и катеров. По официальной версии, маневры были приурочены к годовщине гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. После этого в Иран направилась группа дипломатов из Южной Кореи.

The delegation led by director-general of MOFA's Africa and Middle Eastern affairs Koh Kyung-sok, boarded a plane early today. On Monday, Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps seized the MT Hankuk Chemi carrying a crew of 20, including 5 South Koreanshttps://t.co/1I2YCzCoX5 — Korea Chair - Vrije Universiteit Brussel (@KoreaChair_EU) January 7, 2021

Предпосылкой к конфликту стала блокировка денежных средств, принадлежащих Ирану. В сентябре 2019 года Industrial Bank of Korea и Woori Bank заморозили около 7 млрд долларов, которые Сеул должен был перечислить Тегерану за поставку нефти. Корейская сторона отказалась платить, сославшись на санкции, введенные Вашингтоном летом 2019 года. В число запретов вошли ограничения на покупку нефти у Ирана.

Разрядка

Арест судна стал пиком напряженности между странами. Официальный Тегеран вел переговоры о размораживании счетов на протяжении всего 2020 года. В мае Абдольнассер Хеммат обвинил южнокорейские банки в том, что они не дают использовать деньги для закупки питания и лекарств, не запрещенных Вашингтоном. А в июне иранские власти пригрозили передать дело в Международный суд.

???? update South Korean ???????? flagged Chemical Tanker HANKUK CHEMI detained by Iranian forces in the Straits of Hormuz while inbound to Fujairah #Iran #MaritimeSecurity #shipping #tankers https://t.co/R3seB2QMhI pic.twitter.com/PdWOgZoTkV — Dryad Global (@GlobalDryad) January 4, 2021

За две недели до вступления Джо Байдена в должность президента США Иран обратился к Южной Корее с запросом о разблокировке 1 млрд долларов на закупку медоборудования и 10 млрд долларов на приобретение вакцины против коронавируса.

Разрядка наступила только теперь. После беседы с послом Южной Кореи глава Центробанка Ирана встретился с послом Японии.

«Было предложено использовать иранские активы в Японии для покупки вакцины от коронавируса. Хеммати сказал, что друзьям нужно стараться развивать сотрудничество независимо от политического давления. Япония должна взять инициативу по передаче иранских активов», — сообщила пресс-служба правительства Ирана.

It was suggested to use Iran’s assets in Japan for buying #COVID19 vaccine. Hemmati said friends should try to develop cooperation regardless of political pressures. Japan should have initiative for transferring #Iran’s assets. — IranGov.ir (@Iran_GOV) February 22, 2021

Сейчас Тегеран планирует передачу первого миллиарда долларов. Между тем в Южной Корее заявляют, что Сеул еще проведет консультации с «родственными странами», в число которых входят все те же Соединенные Штаты.