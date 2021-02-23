Ищенко назвал главную уязвимость американской системы

Киев, 23 февраля. Политолог Ростислав Ищенко считает, что США уязвимы перед стихийными бедствиями, и это систематический изъян.

Американское правительство уже не в первый раз становится беспомощным перед природными катаклизмами. Эксперт считает, что США – мощная страна с большими возможностями, и она может решать самые сложные проблемы.

«Здесь возникает парадокс. С одной стороны, Америка запускает марсоходы на Марс, заявляет, что собирается даже отправить человека на другую планету. С другой стороны, не критические по российским и канадским меркам морозы ставят значительную часть страны на грань катастрофы», — заявляет Ищенко.

Эксперт добавил, что если страна не в состоянии справиться со стихийными бедствиями, то при более-менее сильных разрушениях в результате военного нападения, очевидно, проблем будет значительно больше. Ищенко подчеркнул, что уязвимость перед природными катаклизмами говорит о серьезном пороке системы. Его можно исправить, создать специальную службу, но власти США этого не делают, поскольку не имеют бюджета.

Ранее экс-посол США Майкл Макфол заявил, что мнение о России как о слабой стране является заблуждением. Москва имеет инструменты для нанесения вреда либерально-демократическому миру.