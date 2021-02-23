Пьяного лихача на Lexus разыскивают за смертельный наезд на детей в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 23 февраля. Стражи порядка разыскивают водителя иномарки, который сбил насмерть детей в Улан-Удэ и скрылся с места ДТП.

Пьяный мужчина на высокой скорости сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на улице Революции 1905 года в Железнодорожном районе города. Стражи порядка обнаружили Lexus, сбивший двоих детей. Водитель до сих пор скрывается от ответственности.

В ГИБДД заявили о наличии видеороликов со страшными последствиями ДТП. В результате наезда на молодых людей их отбросило на несколько метров. Подростки получили серьезные травмы и скончались на месте.

На кадрах также виден момент, как иномарка пытается уехать. Однако вскоре водитель остановился, бросил машину и скрылся в неизвестном направлении. Машина получила сильные механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.