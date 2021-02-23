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Певица Полина Гагарина показала подписчикам своего главного защитника

Певица Полина Гагарина показала подписчикам своего главного защитника

Москва, 23 февраля. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала пост, посвященный 23 Февраля. Исполнительница показала поклонникам своего главного защитника.

В честь Дня защитника Отечества Гагарина выложила фотографию на своей странице в Instagram. На снимке сын певицы, одетый в футболку и шорты, стоит в морской воде на закате.

«Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!» — написала знаменитость.

Полина Гагарина родила сына в 2007 году. Отцом мальчика, которого назвали Андрей, является бывший муж исполнительницы, актер Петр Кислов. Также певица воспитывает дочь Мию от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Со вторым мужем Гагарина развелась в прошлом году, причем расставание супругов сопровождалось разными скандалами. Например, утверждалось, что певица якобы ушла от Исхакова из-за большой разницы в доходах — исполнительница зарабатывала гораздо больше, чем ее муж.

Уже после развода фотограф опубликовал в Instagram пикантное фото Гагариной. Подписчики Исхакова поинтересовались, попросил ли он разрешения на это у бывшей жены.

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