Певица Полина Гагарина показала подписчикам своего главного защитника

Москва, 23 февраля. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала пост, посвященный 23 Февраля. Исполнительница показала поклонникам своего главного защитника.

В честь Дня защитника Отечества Гагарина выложила фотографию на своей странице в Instagram. На снимке сын певицы, одетый в футболку и шорты, стоит в морской воде на закате.

«Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!» — написала знаменитость.

Полина Гагарина родила сына в 2007 году. Отцом мальчика, которого назвали Андрей, является бывший муж исполнительницы, актер Петр Кислов. Также певица воспитывает дочь Мию от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Со вторым мужем Гагарина развелась в прошлом году, причем расставание супругов сопровождалось разными скандалами. Например, утверждалось, что певица якобы ушла от Исхакова из-за большой разницы в доходах — исполнительница зарабатывала гораздо больше, чем ее муж.

Уже после развода фотограф опубликовал в Instagram пикантное фото Гагариной. Подписчики Исхакова поинтересовались, попросил ли он разрешения на это у бывшей жены.