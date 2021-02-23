Эстония рассчитывает на тесное военное сотрудничество с США

Таллин, 23 февраля. Эстония надеется на сотрудничество с США в деле укрепления безопасности Балтики, заявил эстонский министр обороны Калле Лаанет.

Главы военных ведомств стран — участниц НАТО провели заседание 16-17 февраля в формате онлайн-конференции. Лаанет обратил внимание, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает регион Балтийского моря как единое целое. Запад при этом ожидает более тесного взаимодействия с Литвой, Латвией и Эстонией. Вашингтон поддержит их, если будет продемонстрировано желание работать вместе.

Эстонский министр заметил, что участники Североатлантического альянса объявили Россию основной угрозой для организации. Они призвали с опаской относиться и к Китаю из-за непредсказуемости действий Пекина.

Ранее сербский аналитик рассказал, что ждет Украину и Польшу в случае войны России и НАТО. Также американский эксперт рассказал, что ВС РФ сможет разделить силы Альянса между Польшей и Литвой, передает «360».