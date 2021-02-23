Грузовые вагоны сошли с рельсов под Челябинском

Челябинск, 23 февраля. Обстоятельства и причины ЧП на железной дороге в Челябинской области выясняют сотрудники Уральской транспортной прокуратуры.

На станции Челябинск-Главный сошли с рельсов два грузовых вагона. Инцидент не повлиял на движение других поездов. Никто не пострадал. По факту происшествия было начато прокурорское расследование.

Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее РИАМО сообщало о сходе вагонов электрички на станции Толстопальцево в Москве. Пассажиров оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.