ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

Женева, 23 февраля. Пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, худший сценарий уже позади. Теперь человечество знает о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда инфекция только начала распространяться.

При этом Клюге подчеркнул, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадет нужда в ограничительных мерах. Однако это всего лишь прогноз, поскольку точно предсказать, как именно станет развиваться ситуация с пандемией, не может никто, заключил эксперт.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире выявлено 111,3 миллиона случаев заражения. Жертвами инфекции стали 2,4 миллиона человек, а выздоровели за все время 62,8 миллиона инфицированных.

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что прирост заражений COVID-19 среди россиян может начаться в середине апреля. В частности, он может наступить из-за распространения «британской» мутации коронавируса.