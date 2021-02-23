Forbes: истребитель F-35 стал одним из самых масштабных и дорогих провалов США

Вашингтон, 23 февраля. Работа над истребителем-невидимкой F-35 может стать самым масштабным и дорогостоящим провалом в истории США. Пентагон уже подыскивает замену своему новейшему самолету.

Американское издание Forbes пишет, что F-35 превратился для США в большую проблему. Специалисты работали над истребителем почти 20 лет и потратили миллиарды долларов, но сделать его достойной заменой устаревшим F-16 так и не удалось, передает «ПолитРоссия».

«Он незаметен и наполнен высокотехнологичными датчиками, но при этом требует значительных затрат на обслуживание, а также постоянно глючит», — говорят эксперты.

Это привело к тому, что истребитель невозможно использовать на регулярной основе. Сегодня американцы готовы свернуть проект ради нового самолета, который стоил бы дешевле и не имел такого огромного количества технических недоработок.

«F-35 потерпел неудачу. Согласно задумке 1990-х годов, программа должна была произвести тысячи истребителей, чтобы заменить почти все существующие тактические боевые самолеты», — пишет издание.

По мнению военных экспертов, провал проекта обусловлен ошибками в самой концепции самолета, который хотели сделать многофункциональным. Однако это привело к резкому росту цены.

«ВВС США могут прекратить производство F-35 всего после нескольких сотен экземпляров и перенаправить десятки миллиардов долларов на новую программу истребителей», — подытожили аналитики.

При этом нет никакой гарантии, что в обозримом будущем даже при наличии денег США удастся разработать бюджетный самолет.

Ранее сообщалось, что ВС США столкнулись с новыми проблемами, связанными с двигателями истребителей F-35, а экс-министр обороны страны назвал эти самолеты «куском...», передает телеканал «360».