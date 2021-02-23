Брата сгоревших в Новосибирске детей спасла прогулка с другом

Новосибирск, 23 февраля. Стали известны новые подробности страшного пожара в Новосибирске, жертвами которого стали двое детей. Выяснилось, что погибли не два мальчика, а брат и сестра.

Ранее сообщалось о поисках останков девочки, однако как уточнил источник ФАН в экстренных службах региона, ее тело было обнаружено сразу же при разборе завалов. Пропавшим оказался 13-летний брат погибших.

В настоящее время установлено, что мальчик ушел в гости к другу, ребята гуляли, и он совсем недавно позвонил своим родителям. Мать и отец детей смогли спастись из горящего здания. С ними вместе выбежал их старший 16-летний сын.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стала неисправная проводка или неправильная эксплуатация обогревателя.