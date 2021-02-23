«Это очень мило»: Преснякова растрогал подарок от сына на 23 февраля

Москва, 23 февраля. Владимир Пресняков и Наталья Подольская уже 10 лет счастливы в браке. Несмотря на разницу в возрасте 14 лет, популярным исполнителям это совершенно не мешает. У влюбленных есть сын Артемий. Мальчику всего пять лет, но он уже проявляет артистические навыки. Он увлекся танцами, занимается в школе «Тодес», где набирается опыта и оттачивает движения. При этом малыш фанатеет от супергероев и не раз вынуждал родителей переодеваться в костюмы любимых персонажей.

Не так давно, Наталья вспоминала как сын неожиданно для всех решил исполнить один из хитов отца «Недотрога». Мама была очарована тем, как спел песню любимый сын. Мальчик любит приятно удивлять родителей. 23 Февраля Артемий своими руками сделал ему открытку. На лицевой стороне из бумаги он сделал воздушный шар, на котором красовалась надпись «23 Февраля». Внутри мальчик нарисовал звездочки и лица солдат, внутри так же есть поздравления отца с праздником.

Но самые трогательные слова певец увидел на обратной стороне открытки. Владимир Пресняков не удержался и похвастался подарком в соцсети.

«Вот ребята, мне Темка сделал такую открытку! Здесь он сам, написал. Белорусские корни-то! «Папа, я люблелу теба» Орфография автора сохранена, — Прим. ред.). Это очень мило», — написал он.

Подписчики певца сразу же отметили, что самые памятные подарки именно такие.

«Вова, это счастье! Он у тебя классный! С праздником вас», «Аааа как классно, тепло и мило», «Какая прелесть!», «Как трогательно», «Прелесть невозможная», «Милое послание! Самое дорогое!» — написали подписчики под публикацией.

Четыре месяца назад у четы Пресняковых родился второй сын Иван. От первого брака с Кристиной Орбакайте у Преснякова остался совсем взрослый сын Никита.

Ранее ФАН писал о подарке, который преподнес сын Дмитрия Маликова отцу на 23 февраля.