Звезда «Холостяка» Виктория Короткова раскрыла подробности скандального ДТП

Москва, 23 февраля. Звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова впервые рассказала о смертельном ДТП с ее участием и раскрыла подробности случившегося.

Авария произошла в октябре прошлого года. Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen сбила на Кутузовском проспекте пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

В день ДТП девушка поужинала с друзьями на Патриарших прудах, а затем направилась домой за город. Она ехала по левой полосе со скоростью потока. Короткова утверждает, что не разгонялась быстрее 80 километров в час. Вопреки возникшим после аварии подозрениям, звезда «Холостяка» была абсолютно трезва.

«Я в принципе не пью. Все мои друзья знают. Никто даже не предлагает, потому что в этом плане я кремень», — подчеркнула Короткова.

В какой-то момент с левой стороны практически под колеса внедорожника девушки выбежал мужчина. Она ударила по тормозам, но избежать столкновения было невозможно. Пешехода отбросило на встречку, и он погиб под колесами другого автомобиля.

Машину Коротковой вынесло на встречную полосу, сработали подушки безопасности. Девушке повезло, что в ее Gelandewagen никто не врезался. Звезда «Холостяка» также отметила в беседе с Tatler, что не вылетела из машины лишь благодаря пристегнутому ремню безопасности.

После столкновения Короткова вышла из машины, чтобы оказать помощь пешеходу, но было уже поздно. Из-за ДТП девушка получила сотрясение мозга. С момента трагедии прошло уже несколько месяцев, однако знаменитость все еще не может ездить за рулем. Дело против Коротковой в итоге не возбудили, так как в ее действиях не нашли состава преступления.

После скандального ДТП участницу «Холостяка» поддержали многие звезды. Например, певица Виктория Дайнеко отметила, что ей очень жаль попавшую в такую трудную ситуацию девушку.