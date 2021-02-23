Танкисты ЗВО пройдут подготовку по программе «Стальной охотник»

Москва, 23 февраля. Экипажи для танков в общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) будут обучаться по принципу совместных действий. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Отбор на программу обучения «Стальной охотник» начался на полигоне Погоново в Воронежской области. Сам процесс подготовки пройдет в Нижегородской области. Курсанты будут разделены по шести потокам. Для распределения солдат будут проведены заезды и контрольные стрельбы на боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б3.

Шесть команд-победителей пройдут специальное обучение. В качестве инструкторов для них выступят восемь финалистов танковых конкурсов Армейских международных игр (АрМИ). Программа представляет собой подготовку в составе экипажей, в отличие от стандартного раздельного обучения.

Ранее стало известно, что танкисты ВВО отметили День защитника Отечества заездами на танках Т-34 и Т-72Б. Также в Нижегородской области прошли учения гвардейской танковой армии ЗВО, передает RT.