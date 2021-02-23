Дробыш рассказал о тайном таланте своей 10-летней дочери

Москва, 23 февраля. Заслуженный артист России, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш посвятил праздничный пост в микроблоге Instagram своей дочери Лидии, которой в мае исполнится 11 лет.

Дробыш всегда придерживался правила, что знаменитые родители не должны помогать своим детям стать популярными. Однако композитор решил сделать исключение. Он поздравил мужскую половину своих подписчиков с Днем защитника Отечества и добавил, что не мог не рассказать о таланте своей единственной дочери Лиды.

Композитор опубликовал короткое видео, на котором его наследница запечатлена поющей на заднем дворе загородного дома. Лида исполняла песню на английском языке. Музыкант подчеркнул, что видео снято одним дублем и голос его дочери никто не корректировал.

«Очень круто, голос просто огонь»; «Очень нежно, красиво! Музыка в дочке живет»; «Умница», — отметились под постом фолловеры.

ФАН ранее выяснил подробности судебного разбирательства между Дробышем и актрисой Настасьей Самбурской. Звезда сериала «Универ» подала иск против продюсера ООО «Национальная музыкальная корпорация» под своим настоящим именем Анастасия Терехова.