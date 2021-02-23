Полиция проверит устроившего танцы на Мамаевом кургане блогера

Волгоград, 23 февраля. Правоохранительные органы организовали проверку после ролика для TikTok. В центре скандала — блогер и бывший кандидат в депутаты.

Полиция может привлечь к ответственности блогера, устроившего танцы на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУМВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Видеоролик, снятый на платформе TikTok, вызвал множество возмущений пользователей Сети. На нем оголившийся молодой парень сплясал на братской могиле. Тиктокер утверждает, что не танцевал на месте захоронения советских солдат. При этом он не отрицает свое появление на видеозаписи.