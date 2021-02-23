Польша заинтересовалась природным газом на фоне холодов

Варшава, 23 февраля. Пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG отметила увеличение спроса на природный газ в стране из-за морозной зимы.

Об этом пишет ПРАЙМ со ссылкой на сообщение поляков. Согласно анализу данных оператора магистральных газопроводов Gaz-System, внутренний спрос на высокометановый газ в январе текущего года увеличился по сравнению с предыдущими периодами.

«(Спрос вырос — Прим. ред.) на 14% (3,1 ТВтч) по сравнению с 2020 годом и на 8% (1,8 ТВтч) по сравнению с 2019 годом», — передает PGNiG.

Исходя из текущего потребления голубого топлива в феврале 2021 года, в Польше ожидают сохранения данной тенденции в годовом исчислении. Сообщается, что с января PGNiG уже дважды отмечала рекордные объемы поставок газа своим клиентам. Однако повышенный спрос не вызвал дефицита голубого топлива на рынке, добавляет компания. При этом российский «Газпром» заявлял, что за прошедшие полтора месяца текущего года экспорт газа в Польшу увеличился на 63,7 процента.

Варшава объединилась с Киевом в намерении добиться от американского президента Джо Байдена необходимых действий, направленных на предотвращение реализации российского проекта «Северный поток — 2». О соответствующем заявлении глав МИД двух стран сообщило Федеральное агентство новостей.