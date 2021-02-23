Аналитики «Авито» заявили о росте популярности подержанной одежды в России

Москва, 23 февраля. Согласно данным исследования российской компании «Авито», у жителей Российской Федерации повысился интерес к подержанной одежде и обуви во время коронавирусной пандемии.

Женские одежда, обувь и аксессуары за прошлый год стали популярнее среди россиян на 34 процента, а мужские — на 46 процентов, передает «ФедералПресс». Причем женщины реже, чем мужчины, выражают готовность приобретать вещи б/у, пишет «Российская газета».

«Женщины охотнее всего покупают верхнюю одежду», — ссылается издание на аналитиков.

Треть всех женских вещей, которая покупаются с рук, относится именно к этой категории: за последний год спрос на пальто и куртки увеличился в России на 29 процентов. На втором месте по популярности находится обувь, на третьем — юбки и платья. К тому же аналитики отметили рост спроса на подержанную офисную одежду, в частности костюмы и пиджаки (+68 процентов). Мужчины же стали чаще интересоваться обувью с рук (+46 процентов спроса).

Стоимость импортной одежды и обуви может увеличиться в России, предупреждают аналитики. Опасения вызваны подорожанием морских перевозок, передает Федеральное агентство новостей.