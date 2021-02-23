Военнослужащие ЗВО отметили 23 Февраля исторической реконструкцией и концертом

Санкт-Петербург, 23 февраля. Подразделения общевойсковой армии ЗВО провели торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в Ленобласти.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что солдаты и офицеры возложили венки к братскому захоронению павших советских солдат в Ивангороде, а также провели военно-историческую реконструкцию одного из сражений Нарвской операции 1944 года.

В мероприятии приняли участие более 300 членов военно-исторических клубов региона и около десяти единиц исторической техники. Военными также было задействовано более тысячи светошумовых патронов и средств имитации огня артиллерии и ударов авиации.

Отмечается, что участники поисковых отрядов и солдаты ЗВО также провели для гостей статический показ вооружения и военной техники под названием «Оружие победы». В течение дня на площадке работала полевая кухня. В завершении программы зрителей ждал праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области.

Ранее ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.