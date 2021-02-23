Высокочастотный лазер помог ученым измерить внутреннюю вибрацию молекулы

Москва, 23 февраля. Ученые создали новый высокочастотный лазер, с помощью которого смогли впервые измерить внутреннюю вибрацию простой молекулы.

На протяжении долгого времени специалисты изучали молекулярный ион водорода, который состоит из протона и нуклида дейтрона, связанных между собой одним электроном. Простота данной молекулы заключается в том, что с ее помощью можно проводить точные теоретические расчеты.

В новой исследовательской работе авторы доказали, что терагерцевое излучение с длиной волны около 0,2 миллиметра работает и для возбуждения молекулярных колебаний. Созданный новый лазер отличается особой частотой и уникальными свойствами, поэтому его было очень сложно разработать.

ФАН ранее писал об американских исследователях, которые разработали съедобную голограмму. Ее планируют наносить на пищевые продукты.