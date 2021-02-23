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Экономика

Иностранные аналитики оценили положение доллара на мировом рынке

Иностранные аналитики оценили положение доллара на мировом рынке

Вашингтон, 23 февраля. Специалисты валютного рынка оценили положение доллара, отметив успех других иностранных валют.

Нацвалюта Соединенных Штатов Америки обновила 22 февраля многолетние минимумы по отношению к фунту стерлингов и национальным валютам Новой Зеландии и Австралии. Дело в том, что инвесторы «приветствовали прогресс» в области вакцинации от коронавирусной инфекции, ожидая восстановление экономики после пандемии. В свою очередь, тенденция вызовет рост мировой торговли, пишет ProFinance.

По мнению рыночного стратега Джейсона Вонга, дело в том, что США осуществляют массивный выпуск долговых обязательств для стимулирования. А для того, чтобы найти покупателя на этот долг, необходимы либо более высокие ставки, либо более низкая валюта. На данный момент Вашингтон получает и то и другое, считает эксперт.

Помимо проблем в американском бюджете, растущий торговый дефицит также оказал давление на нацвалюту. При этом австралийский доллар, который увеличился почти на 40 процентов с минимума в марте 2020 года до его конца, прибавил еще 2 процента в 2021 году. Одновременно киви и канадский доллар прибавили около 1 процента стоимости, считают аналитики.

«Мы рекомендуем длинную позицию по AUD / USD», — отметили специалисты MUFG Bank.

Австралийский доллар все еще извлекает выгоду из опережающих показателей благодаря оптимистичному прогнозу глобального роста и рефляции, что способствует улучшению торговых условий Австралии.

Аналитик Андрей Верников оценил шансы американского доллара взлететь выше 80 рублей. Тенденции должны способствовать рост мировой инфляции и падение интереса инвесторов к рисковым активам, сообщает ФАН.

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