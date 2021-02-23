Легендарный боксер Форман рекомендовал Макгрегору сменить вид спорта

Вашингтон, 23 февраля. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман посоветовал ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору попробовать себя в боксе.

Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях стоит перейти в другой вид единоборств, уверен олимпийский чемпион 1968 года Джордж Форман. По его словам, Макгрегор больше «ничего не добьется» в UFC.

«Я бы предпочел увидеть его в боксе. Полагаю, что если он встретится с Пакьяо, то вообще-то сможет претендовать и на победу», — отметил Форман.

Свой последний поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провел в ночь на 24 января. В главном бою турнира UFC 257 ирландец досрочно проиграл Дастину Порье из США.