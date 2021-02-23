«Утренняя нежность»: объятия белой медведицы с ее малышом попали на видео

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Трогательное видео пробуждения белой медведицы Кометы и ее малыша опубликовали на официальной странице Ростовского зоопарка во «ВКонтакте».

Ролик под названием «Утренняя нежность» посмотрели более 43 300 пользователей. На кадрах записи можно видеть, что Комета забавно лежит на спине и обнимает медвежонка, а малыш беззаботно играет с матерью.

«Какие милые», «Очень хочется, чтобы мишки были счастливы и здоровы», «Комета - замечательная мамочка! Заботливая и любящая», «Какой уже малыш большой, а на первых видео размером всего с ладошку мамы», — написали подписчики паблика в многочисленных комментариях под видео.

Сотрудники зверинца напомнили, что детеныш белого медведя появился в Ростовском зоопарке впервые за много лет в конце декабря прошлого года. Он весил всего 500 грамм. Медведица стала самостоятельно кормить и выхаживать малютку.