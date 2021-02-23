Серия взрывов прогремела после столкновения поезда с грузовиком в Техасе

Остин, 23 февраля. Мощные взрывы прогремели в штате Техас после столкновения поезда с грузовиком. По словам очевидцев, пламя достигает высоты в несколько метров.

Состав, по предварительным данным, перевозил топливо и уголь. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Вероятно, водитель фуры и машинист успели спастись до столкновения.

Легковой автомобиль врезался в поезд на железнодорожном переезде станции Ушумун Амурской области РФ, ранее сообщало Федеральное агентство новостей. Один человек погиб, двоих с тяжелыми травмами доставили в больницу.