Экипажи истребителей МиГ-31БМ провели воздушные учения под Тверью

Тверь, 23 февраля. Летчики Западного военного округа России провели учения на истребителях МиГ-31БМ в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО РФ.

На аэродроме Хотилово в Бологовском районе экипажи Западного военного округа на истребителях МиГ-31БМ отработали приёмы ближнего боя на больших и средних высотах с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух — воздух». Как сообщает RT, поиски условного противника проводились при помощи бортовой радиолокационной станции.

Ранее ФАН сообщал, что японских военных экспертов восхитили «арктические» дежурства экипажей МиГ-31 в условиях суровых морозов. Аналитики отметили, что, несмотря на суровый климат, экипажи и тяжелые истребители успешно справляются с поставленными задачами.