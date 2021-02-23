Северный флот почтил подвиги защитников Отечества «Выстрелом памяти» в Мурманске

Мурманск, 23 февраля. Военнослужащие Северного флота произвели выстрел в память о погибших защитниках Отечества, говорится в пресс-службе флота.

Мероприятие «Выстрел памяти» прошло в полдень 23 февраля у мемориала Защитникам советского Заполярья. Выстрел был посвящен воинам Карельского и Северного фронтов, которые погибли в борьбе с нацистами на Кольском Севере. Командование Северного флота, руководство области и города Мурманска и военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу, состоялся памятный митинг.

В 22:00 в Мурманске и Североморске начнется праздничный салют и фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Будет выполнено по 30 выстрелов в воздух из семи орудий.

Ранее стало известно, что память советских воинов почтили в Литве. Венки в честь праздника 23 Февраля были возложены и в Берлине, передает RT.