Сотни гробов с покойниками сошли в море у берега Италии

Рим, 23 февраля. Часть кладбища сошла в море из-за оползня в одном из пригородов Генуи, сообщает итальянская служба пожарной охраны. Свыше 200 гробов оказались в воде.

Между краем утеса и морем, основываясь на фотографиях спасателей, находится примерно пара десятков метров. Предполагается, что обрушение кладбища может быть связано с эрозией почвы. В последние годы ее состояние сильно усугубилось из-за мощных приливных волн. Во время оползня удалось спастись группе рабочих, которые находились на кладбище. Вместе с могилами под воду ушло две капеллы.

Инцидент произошел 22 февраля во второй половине дня. На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны, полицейские и пожарные. Гробы, упавшие в воду, отделили подводными барьерами, чтобы они не удалились от берега. Специалисты планируют вернуть их на территорию кладбища.

На прошлой неделе в результате оползня в Индонезии пропали 20 человек. Причиной явления стали продолжительные ливни на острове Ява. Во время бедствия также 14 человек получили серьезные травмы.