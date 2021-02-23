Пятеро бойцов ВСУ пострадали во время взрыва на занятиях по оборудованию позиций в ЛНР

Луганск, 23 февраля. Пятеро украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва взрывного устройства в ходе учебных мероприятий по оборудованию позиций.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали о фиксации взрывов на позициях 92-й бригады ВСУ в районе Попасной.

«На занятиях под руководством командира мотопехотного батальона Кофцура в результате самопроизвольного срабатывания инженерного подрывного заряда во время нахождения обучаемых на учебной точке получили минно-взрывные ранения пятеро военнослужащих, в том числе женщина — младший сержант Зозуля», — заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам представителя военного ведомства республики, подрыв произошел из-за неисправности взрывного устройства, которое хранилось в ненадлежащих условиях. Он добавил, что перед занятиями проверку зарядов осуществляла профильная комиссия, возглавляемая начальником инженерной службы 92-й отдельной механизированной бригады.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о гранатометном обстреле поселка Калиновка в ЛНР со стороны ВСУ. В то же время в Минске состоялось очередное заседание контактной группы — по словам пресс-секретаря делегации республики Марии Ковшарь, встреча завершилась «бесплодно», пишет RT.