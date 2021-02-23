Синоптик предупредил жителей России о наступлении новой климатической эпохи

Москва, 23 февраля. Сильные морозы вместе с осадками этой зимой связаны с наступлением новой климатической эпохи, сообщила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, уходящий февраль оказался довольно холодным и снежным. Аномальная погода сохранится и в последнюю неделю месяца — в среду и четверг Москву накроют мощные снегопады. Затем потеплеет до нуля, после чего морозы вновь достигнут 25 градусов.

Сочетание морозов и осадков для зимы нетипично, отметила Позднякова. Раньше циклоны шли с запада на восток, поэтому на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. А сейчас циклоны идут с севера на юг и с юга на север, что объясняет обильные снегопады в этом месяце и прошлогодние «тропические» ливни весной и летом.

Новая климатическая эпоха началась пять-семь лет назад. Специалист не исключила, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может стать еще больше.

Прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве. Прошлый рекорд по температуре за этот зимний сезон был установлен 18 января.