Украина запретит въезд автомобилям из Приднестровья по просьбе Молдавии

Кишинев, 23 февраля. Киев решил заблокировать движение автомобилей с регистрацией в Приднестровье по инициативе Молдавии. Об этом рассказал посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко.

Украинский дипломат встретился с врио премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокоем. Шевченко доложил политику о решении своего правительства поддержать Кишинев в отношении автомобилей из Приднестровья. Транспортные средства должны иметь регистрацию в соответствии с молдавским законодательством и стикер «MD». В противном случае автомобилям запрещается участвовать в международном дорожном движении.

МИД Приднестровья высказался о блокаде транспорта. Применение подобных ограничений не имеет оснований и грозит нарушениями прав и свобод жителей республики, говорится в заявлении ведомства.

Междугороднее автобусное сообщение в Молдавии ранее приостановилось из-за однодневной забастовки частных организаций. Транспортники выступили против ограничений о количестве пассажирских мест.