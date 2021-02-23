В Курске городские улицы могут украсить постапокалиптические «монстрики»

Курск, 23 февраля. В рамках всероссийского конкурса «Культурный след» любой желающий россиянин может предложить свой вариант новой достопримечательности для своего региона и, в случае победы, она сможет стать частью. Участие в проекте принял курский эпатажный художник Сергей Баженов, предложил разместить в разных районах города милых «монстриков». В беседе с ФАН он рассказал об истории создания этих необычных персонажей.

Живописец рассказывает, что он давно вынашивал идею размещения арт-объектов в пространстве города. Ему хотелось видеть на его улицах что-то не тривиальное и не с кладбищенской тематикой, а более живое и не забронзовевшее. Баженов решил поработать с объемами и в итоге попробовал слепить своих необычных «монстриков».

«Это очень интересный процесс формовки и литья, я могу теперь их даже тиражировать в качестве сувениров. А тут увидел конкурс в паблике на создание арт-объектов в городе. Быстро вписал их в фотошопе и выложил в соцсети. Эффект был бомбическим: сначала конечно жуткое неприятие общей массой комментаторов, далее фаза смирения, принятия и конструктивных отзывов», — делится собеседник Федерального агентства новостей.

По его словам, он хотел создать дружелюбную городскую среду в нашем агрессивном пространстве жизни.

«Одни из монстриков — легендарный Сережа постапокалиптический ребенок, приспособившийся к новым вирусным инфекциям и экологии. Он представляет индивид нового времени в стилистике ретрокиберфутуризма», — рассказывает художник.

В число других персонажей вошел мексиканский червячок Хуанито и космический пришелец-спрут La Piovra, захватывающий новые ресурсы во благо своей цивилизации.

Ранее ФАН сообщал, что в Курске прошла откровенная выставка «18-». По словам одного из кураторов Ани НеЗнаю, с помощью этого проекта они хотели раскрыть зрителям всю подноготную человеческих отношений.