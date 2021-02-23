Ученые опровергли теорию, что пчелы умеют считать

Москва, 23 февраля. Ученые нередко пытались доказать, что пчелы имеют навыки счета. Недавно эксперты опровергли эту теорию, проведя специальный эксперимент.

Пчелы при ответе на математические вопросы полагались только на визуальное восприятие, поделились исследователи. Они провели эксперимент, который указал на этот факт. Группу насекомых разделили на две части. Каждую из них обучили выбирать определенную табличку с тем или иным числом элементов.

Если пчелы выбирали правильный ответ, им давали сироп. Спустя 24 часа ученые усложнили задачу для насекомых и заставили выбирать из двух табличек, на которых было одинаковое число объектов.

Выяснилось, что пчелы, которые ранее летали к табличке с более сложными фигурами, выбирали сложные объекты, и наоборот. Это доказывает, что при выборе насекомые опираются только на визуальное восприятие объектов.

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