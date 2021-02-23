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Квантовая скорость перемещения атома достигла нового предела

Квантовая скорость перемещения атома достигла нового предела

Берлин, 23 февраля. Группа международных ученых экспериментальным путем измерила новый минимальный предел времени, которое необходимо для перемещения атома без изменения его квантового состояния.

Специалисты из Боннского университета провели исследование совместно с коллегами из Массачусетского технологического института, университетов Гамбурга, Кельна и Падуи. Для определения предела квантовой скорости перемещения атома они использовали атом цезия и два лазерных луча.

Лучи были идеально наложены друг на друга в противоположных направлениях, образуя интерференцию. Таким образом удалось добиться появления стоячей световой волны, состоящей из недвижимых возвышенностей и долин. В одну из них загрузили атом, а затем привели в движение стоячую волну.

В ходе эксперимента исследователи сумели перенести атомы цезия на расстояние 0,5 микрометра. Скорость при этом составила около 17 миллиметров в секунду.

Ученым из США и Финляндии удалось создать в лабораторных условиях аналог шаровой молнии. Получившийся квантовый магнитный вихрь внешне и по свойствам напоминал это редкое природное явление.

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