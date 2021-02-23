Премьер-министру Нидерландов пририсовали усы Гитлера на плакатах

Амстердам, 23 февраля. Неизвестные пририсовали усы Адольфа Гитлера на плакатах с изображением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как сообщают местные СМИ, 17 марта должны состояться всеобщие выборы в Палату представителей Генеральных штатов (парламент) Нидерландов. В преддверии этого в регионах вандалы пририсовывают к предвыборным плакатам с изображением Рютта нацистские символы.

Как рассказал представитель праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD) Родерик тен Кортенаар, в городах висят и другие портреты политиков, но портят именно изображения Рютте. Активно сообщают об испорченных плакатах сообщают в городах Вестерворт, Пюттен и Лейден.

Ранее стало известно, что анонимный покупатель приобрел на аукционе стульчак Адольфа Гитлера, фюрера Третьего рейха, за 18,5 тыс. долларов.