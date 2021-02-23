Экстрасенс оценила сексуальную совместимость Давы и Ольги Бузовой

Москва, 23 февраля. Гадалка и ясновидящая Мила Абрамович рассказала, насколько подходили друг другу в постели певица Ольга Бузова и ее экс-бойфренд, рэпер Давид Манукян.

По мнению экстрасенса, бывшие возлюбленные являлись очень гармоничной парой. Хотя многие подозревали, что роман Бузовой и Давы (псевдоним Манукяна) был лишь пиар-ходом, Абрамович придерживается иного мнения.

«Видно, что там были отношения. У них были прекрасные интимные отношения. Действительно люди близки», — сказала гадалка на YouTube-канале экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева.

Ясновидящая убеждена, что Бузова и Дава никого не обманывали и действительно пытались построить отношения, но, как это часто бывает, у них ничего не получилось. Певица совсем скоро забудет бывшего возлюбленного, уверена Абрамович. Экстрасенс считает, что Бузовой нужно оставаться спокойной, мудрой и стойко выносить все удары судьбы.

«У каждого человека есть цели, задачи, желания. Обуздать такую женщину… Называется, попробуйте ее обуздать», — цитируют гадалку «Дни.ру».

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в комментарии ФАН ранее выразил точку зрения, которая противоречит словам Абрамович. Он уверен, что отношения Бузовой и Давы были регламентированы контрактом.