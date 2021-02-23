Кудрявцева показала фото с главными мужчинами в своей жизни

Москва, 23 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева всегда была в центре мужского внимания. В жизни ей довелось, как минимум, трижды стать счастливой женщиной. Она — мать, жена и молодая бабушка.

В День защитника Отечества 49-летняя знаменитость опубликовала в личном микроблоге Instagram две трогательных фотографии. На снимках телеведущая запечатлена в окружении главных людей в своей жизни.

Первое фото посвящено ее молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову и их двухлетней дочери Марии. На втором снимке изображен сын телеведущей, математик Жан Ленюк и ее внук Лев, которому в мае исполнится три года. Кудрявцева назвала родных для нее людей «тремя защитниками», сообщает «Вечерняя Москва».

«Внук и дочка очень похожи»; «Звучит как из сказки, что у Леры есть внук. Потрясающая женщина»; «У ваших защитников очень красивая жена, мама и супер бабуля», — отметились под постом подписчики.

Неделю назад телеведущая проигнорировала рекомендации врачей, прописавших ей постельный режим. Кудрявцева стремилась поскорее выйти в эфир после перелома крестца, поэтому решила самостоятельно разрабатывать травмированную область спины.