Труп рыбака нашли в палатке рядом с озером в Бурятии

Улан-Удэ, 23 февраля. На озере Котокель в Бурятии было найдено тело мужчины, который приехал на водоем порыбачить. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Мужчина, вернувшись с рыбалки в свою палатку, пытался согреться и включил портативный обогреватель. В итоге 56-летний рыбак отравился насмерть угарным газом.

В полиции уточнили, что тело без признаков жизни обнаружили другие рыбаки. Рядом с трупом стоял автомобиль «Нива». На место выезжали стражи порядка. Они будут устанавливать точную причину гибели жителя Бурятии.

Труп без конечностей и головы обнаружили в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщал ФАН. Тело нашли рыбаки, они обратились в правоохранительные органы.