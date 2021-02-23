Победившая рак костей американка полетит в космос на Crew Dragon

Вашингтон, 23 февраля. Компания SpaceX объявила имя нового члена экипажа рейса Crew Dragon. В космос полетит 29-летняя американка Хейли Арсенокс, которая перенесла в раннем возрасте рак костей.

Арсенокс станет вторым членом космической миссии. В экипаже коммерческого рейса Crew Dragon за ней будет место с условным названием «Надежда». Сейчас перенесшая рак костей жительница Соединенных Штатов является сотрудником в больнице St. Jude Children's Research Hospital, которая специализируется на онкологических заболеваниях у детей. Там американка работает помощником врача.

Первым членом экипажа стал создатель Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он оплатит места для трех астронавтов, которые полетят в космос на борту космического корабля Crew Dragon. Средства будут внесены в рамках благотворительной кампании по сбору денег для St. Jude Children's Research Hospital.

До этого сообщалось, что сотрудники компании SpaceX, которую основал предприниматель Илон Маск, прошли анализ на наличие антител к коронавирусной инфекции. Участие приняли около 4,3 тыс. добровольцев.