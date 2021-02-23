Хорватская полиция назвала предполагаемых убийц советских журналистов в 1991 году

Загреб, 23 февраля. Сотрудники хорватской полиции завершили криминалистические исследования по делу об убийстве журналистов гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в 1991 году.

Подозреваемые в убийстве российских журналистов входили в спецподразделение Сербской автономной области Краина, сообщили в МВД. Они в составе боевой группы заняли позиции в 100 метрах от трассы, по которой передвигались Ногин и Куринной, а при появлении работников СМИ открыли по ним огонь.

Через некоторое время они спустились к обстрелянным машинам, забрали у раненых россиян документы, а затем добили их выстрелами из пистолета. Чтобы замести следы преступления, бойцы спецподразделения подожгли авто и бросили их на берегу реки.

В Новосибирской области местные следователи раскрыли убийство девушки-сироты почти 20-летней давности, сообщал ФАН. Преступником оказался дядя погибшей.