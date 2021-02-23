Названа примерная стоимость помолвочного кольца Пэрис Хилтон

Лос-Анджелес, 23 февраля. Американская модель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон, обручившаяся с бизнесменом Картером Реумом, получила от него очень дорогое помолвочное кольцо.

Хилтон встречается с предпринимателем чуть больше года. За несколько дней до сорокового дня рождения актрисы Реум устроил ей настоящий сюрприз — во время отдыха на частном острове он сделал возлюбленной предложение.

Бизнесмен преподнес Хилтон кольцо, заказанное у Жана Дюссе. Этот дизайнер является праправнуком знаменитого ювелира Луи Картье. Светская львица показала на видео, как Дюссе создавал дизайн кольца.

Украшение усыпано бриллиантами, а в его центре красуется крупный камень. При создании кольца использовали либо платину, либо белое золото. По оценкам экспертов, стоимость такого украшения составляет от 1,5 до 2 миллионов долларов.

Получив предложение руки и сердца, Пэрис Хилтон согласилась стать женой возлюбленного. Она призналась в соцсети, что готова провести с ним вечность.

«Моя сказочная мечта сбылась. Это лучший сюрприз на день рождения в моей жизни. Как же хочется стать твоей женой!» — написала светская львица.

Недавно стало известно, что Пэрис Хилтон готовится стать матерью. Для этого она проходит процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).