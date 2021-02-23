Меры России по защите лесов обернутся потерями для китайского бизнеса

Пекин, 23 февраля. Предприятия строительной и мебельной промышленности Китая с тревогой ждут, когда в России вступит в силу запрет на вывоз необработанной древесины хвойных и особо ценных пород леса.

Ужесточение мер нацелено на борьбу с незаконной вырубкой леса, цитирует «ПолитРоссия» обозревателей издания Sohu. При этом они напоминают, что в последние годы большое количество китайских предпринимателей открыли лесозаводы в Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке. Бизнес оказался прибыльным за счет дешевой рабочей силы и доступа к большим лесным ресурсам.

Около 70% всех поставок российской древесины приходится именно на КНР, поэтому решение Москвы станет серьезным ударом по сфере деревообработки. Пекин будет вынужден искать возможности на других рынках, чтобы восполнить дефицит востребованного сырья.

Китайские инвесторы говорят, что вложили много средств в свои предприятия по заготовке леса в Томской области, но теперь неясно, что с ними будет. Возможно, большая часть сменит профиль деятельности или вообще прекратит работу, пишет Sohu.

Госдума сейчас рассматривает законопроект о полномочиях правительства в таможенном регулировании, чтобы бороться с легализацией незаконно заготовленных лесоматериалов и их вывозом за пределы РФ.