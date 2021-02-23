Соглашение Узбекистана и Белоруссии о межрегиональном сотрудничестве вступило в силу

Ташкент, 23 февраля. Межправительственное соглашение Белоруссии и Узбекистана о взаимном сотрудничестве вступило в силу 18 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба узбекистанского МИД.

Отмечается, что документ предусматривает организацию прямого туристического обмена между двумя государствами. На сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана сказано, что соглашение было подписано в августе 2019 года во время официального визита в Минск узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.

«Восемнадцатого февраля 2021 года вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о межрегиональном сотрудничестве», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в военно-промышленной сфере, усиление совместных оборонных систем и работу медиа в современных условиях по части информационного противостояния.