Негативный для рубля период может завершиться к осени

Москва, 23 февраля. Неблагоприятный период для российской национальной валюты может завершиться в этом году с приходом осени. Так считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Доллар мог бы оказаться на отметке в 72,5 рубля к 24–25 февраля. Российские экспортеры, фонды и банки временно находятся в выжидательной позиции: видя падение американской валюты, они не спешат накануне праздников «зеркалить» мировые тенденции, сообщил эксперт. Торги после выходных могут возобновиться с попыток укрепления рубля, добавил он.

Настроения международного валютного рынка, связанные с подтверждением долгосрочности «стимулирующей» политики в США, станут определяющими для рубля к концу февраля. Внутренним процессам в России валютный рынок уделит меньше внимания. Речь идет в том числе об обсуждении возврата Центробанка к более нейтральной ключевой ставке.

«Худшее время для рубля останется к осени позади», — пишет «РГ».

Определяющим для российской валюты в третьем квартале 2021 года станет рыночный курс доллара к корзине из юаня, евро и других резервных валют в сочетании с вероятным профицитом доходов России от экспорта и ростом уровня торговых оборотов с зарубежными партнерами, считает аналитик. Пушкарев добавил, что «начало конца» пандемии даст толчок к новому ускорению закупок и активизации бизнес-циклов в разных странах.

Финансовый аналитик Степан Демура рассказал, в каком случае курс доллара может упасть до 30 рублей. Единственным способом так снизить стоимость американской валюты является деноминация рубля, передает ФАН.