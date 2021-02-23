Госдума внесет поправки в УК РФ об оскорблении ветеранов 24 февраля

Москва, 23 февраля. Представители парламентских фракций внесут поправки в УК РФ об ответственности за оскорбление ветеранов. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Вице-спикер Совфеда и представитель правящей партии подтвердил дату внесения поправок в законодательство. Депутаты «Единой России» и представители других фракций ужесточат ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны 24 февраля, заявил Турчак.

«Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства», — констатировал политик в беседе с журналистами во вторник.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что группа депутатов готовит поправки об уголовной ответственности.

Российский блогер Алексей Навальный ранее получил штраф в размере 850 тысяч рублей по итогам дела о клевете против ветерана ВОВ Игната Артеменко. Суд вынес соответствующий приговор 20 февраля.