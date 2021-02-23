В аварии с фурой и двумя иномарками под Новосибирском скончался мужчина

Новосибирск, 23 февраля. Смертельная авария произошла на трассе Р-255 в Новосибирской области. Столкнулись три автомобиля.

Грузовая машина Scania, седан KIA Rio и кроссовер Toyota RAV4 попали в аварию рядом с городом Болотный, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. По данным правоохранительных органов, Toyota RAV-4, которой управлял 24-летний мужчина, двигалась со стороны Кемерова в направлении Новосибирска.

На 135-м километре трассы водитель иномарки столкнулся с автомобилем Kia Rio. После этого Toyota выехала на полосу встречного движения, где встретилась с фурой. В результате происшествия кроссовер разорвало на части, одна из них вылетела в кювет. На месте ДТП был обнаружен труп водителя. Он скончался до приезда медиков.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции региона проводят проверку по факту массовой аварии. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее ФАН сообщал, что смертельная авария с участием микроавтобуса произошла на трассе в Красноярском крае. В результате один человек погиб, еще десять пострадали.