Милов провел открытые переговоры с агентами Госдепа и спецслужб США

Совместным эфиром с Карлом Бильдтом, Натальей Арно и Микулашем Дзуриндой Владимир Милов подтвердил связи команды Алексея Навального и ФБК (признан иноагентом) с западными структурами, деятельность которых направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России. Таким образом, можно предположить, что ближайшие соратники российского оппозиционера выступают в качестве «посредников», оказывая иностранным деятелям содействие в попытках вмешательства во внутренние дела РФ.

Онлайн-встреча с экс-главой МИД Швеции Бильдтом, президентом фонда Free Russia Foundation (признан нежелательной организацией) Арно и бывшим премьер-министром Словакии Дзуриндой была анонсирована Миловым накануне, 22 февраля. На своей странице в сети микроблогов Twitter он посоветовал своим подписчикам посмотреть стрим, «чтобы лучше разобраться в продвижении вопроса о европейских санкциях» в отношении России.

Этот эфир можно расценить как прямое подтверждение того, что Милов поддерживает контакты и находится в тесном сотрудничестве с западными политиками и организациями, связанными с американским правительством и спецслужбами. В частности, согласно многочисленным публикациям в прессе, Бильдт и Арно на протяжении многих лет осуществляют дискредитационную деятельность по отношению к России в информационном поле и поддерживают протестную активность в стране.

Адвокат американского вмешательства

В иностранных СМИ неоднократно публиковались материалы о работе бывшего министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта на США. Так, шведская газета Aftonbladet разместила в открытом доступе документы, подтверждающие сотрудничество политика с американскими спецслужбами. По данным издания, Бильдт был завербован разведкой США еще в 1973 году. Тогда он работал в рамках программы International Visitors, направленной на противостояние коммунизму, а в настоящее время открыто выступает против действующей российской власти и даже призывает к применению военной силы против России, считая политику Москвы «агрессивной».

За годы работы на Соединенные Штаты экс-дипломат, дружбой с которым так гордится Владимир Милов, заработал репутацию вербовщика ЦРУ. Кроме того, в экспертном сообществе Бильдта называют «адвокатом американского вмешательства» во внутриполитическую ситуацию на Украине и сторонником Майдана. По некоторой информации, политик входил в состав Наблюдательного совета Московского центра Карнеги, который занимается реализацией программных установок Государственного департамента США и является ретранслятором политических позиций Вашингтона на российскую аудиторию.

Примечательно, что бывший министр поддерживает связь не только с Миловым, но и с другими представителями российской либеральной оппозиции. Согласно сюжету «Вести.ru», в марте 2016 года в Москве состоялась тайная встреча самого Алексея Навального с кураторами цветных революций из Европы, среди которых был и Карл Бильдт. После ареста основателя ФБК в текущем году он поддержал требование западных политиков освободить оппозиционера и проведение незаконных митингов в России.

Зарубежные фонды и «новые знакомства»

Связь с американскими госструктурами прослеживается и в деятельности руководителя Free Russia Foundation Натальи Арно (Будаевой). Ее фонд был создан в Вашингтоне в 2014 году при поддержке американского сенатора Джона Маккейна. Организация работала в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом Соединенных Штатов. Основной задачей Арно и Free Russia Foundation является формирование у представителей западной политической элиты на уровне международного сообщества негативного отношения к России.

Однако свою антигосударственную деятельность Наталья Арно начала еще до создания фонда. Ранее она руководила российским отделением IRI (International Republican Institute). Эта некоммерческая организация «оказывает помощь» отдельным странам в строительстве демократии. Считается, что Арно была основным распорядителем денежных средств IRI, которые выделялись на деятельность российской несистемной оппозиции во время беспорядков 2013 года. Ее супруг Майкл Арно также работал с IRI и занимался взаимодействием с региональными представителями оппозиции в России.

Глава Free Russia Foundation активно поддерживает работу «Фонда борьбы с коррупцией» и соратников Алексея Навального. Как стало известно из аудиозаписи, опубликованной телеканалом «Рен ТВ», в 2018 году состоялись секретные переговоры Натальи Арно с Владимиром Миловым, в ходе которых соратник Навального получил указания по дальнейшим действиям в рамках дискредитации проекта «Северный поток — 2» для введения новых санкций против России. В ходе беседы Арно предлагала Милову выступить в Конгрессе США с соответствующим докладом, что позволило бы ему «завести новые знакомства».

В 2020 году фонд Натальи Арно совместно с американской организацией National Endowment for Democracy занимался финансированием кампании по срыву общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. В августе того же года, после отравления Навального, Арно и Евгения Чирикова опубликовали петицию с требованием к Евросоюзу, США, Великобритании и Канаде о введении новых санкций против России и координации расследования инцидента. Как полагает бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, эта петиция могла быть использована Западом в качестве инструмента для вмешательства во внутренние процессы в РФ.

Интересно, что и Чирикова также связана с иностранными фондами, готовит активистов для цветных революций и является организатором акций в поддержку Навального в Эстонии.

Стоит отметить, что партнерской организацией Free Russia Foundation является Институт современной России (признан нежелательным в РФ), созданный в 2015 году в США сыном олигарха Михаила Ходорковского Павлом для «продвижения демократии в России». При этом исследовательскую группу организации, как писали СМИ, возглавлял Владимир Милов. Под его руководством был подготовлен доклад о связи «монополистической структуры российской экономики и авторитарной структуры российской власти».

Тайное всегда становится явным

Очевидно, что на сегодняшний день связь команды Алексея Навального с иностранными деятелями, работающими на американские спецслужбы и Госдепартамент США, уже перестала быть тайной. Милов не только не пытается скрывать контакты с Бильдтом и Арно, но и публично о них объявляет в медийном пространстве. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что ближайшее окружение Навального открыто обращается к европейским политикам с требованием ввести новые санкции в отношении российских властей и повлиять на процесс выборов в стране, а также налаживает связи с администрацией президента США Джо Байдена.

Действия команды основателя ФБК, направленные на дестабилизацию ситуации в России, свидетельствуют о содействии представителей российской оппозиции иностранному вмешательству в политику РФ. По мнению многих экспертов, в деятельности фонда и самого Алексея Навального усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На это указывает множество свидетельств, подтверждающих, что структуры оппозиционера в течение длительного времени контактируют с некоммерческими организациями и спецслужбами иностранных государств для оказания давления на российский бизнес и усиления протестной активности в стране.