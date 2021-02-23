Москва, 23 февраля. Британская разведка МИ-6 наделяет своих агентов правом убивать, но сотрудники не скрывают своих «подвигов». Россия оказалась отдельной зоной интереса спецслужб Великобритании.

Дипломаты Соединенного Королевства активно внедряют свою агентуру в медиапространство, передает «Царьград». Хакеры группы Anonymous подтвердили причастность некоторых российских блогеров к британской разведке. Лондон умалчивает о современных сотрудниках. Однако в истории существования МИ-6 есть случаи, когда агенты с их методами работы раскрывали свои достижения, а болтливость разведчиков стала обычным качеством.

Одним из таких примеров является автор «бондианы» Ян Флеминг, который подробно описал всему миру свою работу в качестве шпиона с «правом на убийство». Британские агенты неоднократно вовлекались в операции по устранению людей. Спецслужбы руководствуются «интересами общества», пишет издание.

Журналисты RT ранее обнародовали диалог исполнительного директора «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Владимира Ашуркова с британской разведкой. Сотрудник в 2012 году общался с предполагаемым агентом МИ-6 о финансировании неких проектов.